Balçova’nın yardım malzemeleri Malatya’ya ulaştı

Balçova Belediyesi, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen ve artçıları hala devam eden depremde zarar gören vatandaşlara yardım eli uzattı.

Elazığ ve Malatya'da 41 vatandaşın ölümüne ve çok sayıda vatandaşın yaralanmasına neden olan depremin ardından tüm Türkiye'den bölgeye destek eli uzandı. Balçova Belediyesinin başlattığı yardım kampanyası ile toplanan malzemeler de bölgeye ulaştı. Balçova'da vatandaşların depremin hemen ardından çok kısa bir sürede topladığı ve içinde battaniye, kıyafet, çocuk bezi olan bir TIR yardım malzemesi Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ve Balçova Belediyesi Meclis Üyelerinin öncülüğünde Malatya'nın Hekimhan ilçesine ulaştırıldı. Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ tarafından karşılanan Balçova Heyetine, depremin ardından yaşanan gelişmeler ile ilgili bilgi verildi.

"Ülkemizin bir daha böyle acılar yaşamamasını diliyorum"

Toplanan yardım malzemelerinin vatandaşlara dağıtılmasına da refakat eden Balçova heyeti, vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi. Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "Depremin ardından bBölgedeki kardeşlerimizin bu çetin kış şartlarında yaşadığı zorlukları tüm Türkiye yüreğinde hissetti. Balçova halkı da bu acıyı paylaşmak ve buradaki vatandaşlarımıza destek olmak için el ele verdi. Ülkemizin bir daha böyle acılar yaşamamasını diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA