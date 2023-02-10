Baldomero Perlaza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Baldomero Perlaza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Baldomero Perlaza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Baldomero Perlaza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Baldomero Perlaza 2 Haziran 1992 tarihinde Tuluá şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Kolombiya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Baldomero Perlaza Perlaza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Baldomero Perlaza Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DTSoccerAgency yapmaktadır. Baldomero Perlaza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Colón futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Colón takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Baldomero Perlaza'nin Club Atlético Colón ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Baldomero Perlaza Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/baldoperlaza23/

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Baldomero Perlaza Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Baldomero Perlaza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.75 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Baldomero Perlaza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Baldomero Perlaza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Cortuluá

1 Temmuz 2011 yılında Atlético Huila

1 Ocak 2013 yılında Kulüpsüz

1 Mart 2013 yılında Cortuluá

1 Ocak 2014 yılında Cúcuta Dep.

1 Ocak 2015 yılında Indep. Santa Fe

1 Temmuz 2019 yılında Atl. Nacional

11 Temmuz 2022 yılında CA Colón

Baldomero Perlaza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Baldomero Perlaza şuan Club Atlético Colón takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Club Deportivo Tuluá (bis 6/2010)

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