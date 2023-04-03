Baldovino Cimino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Baldovino Cimino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Baldovino Cimino kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Baldovino Cimino ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.