Baldovino Cimino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Baldovino Cimino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Baldovino Cimino kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Baldovino Cimino ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Baldovino Cimino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Baldovino Cimino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Baldovino Cimino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Baldovino Cimino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Baldovino Cimino 20 Şubat 2004 tarihinde Sessa Aurunca şehrinde doğmuştur.  İtalya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Baldovino Cimino Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MVP United yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cosenza Primavera futbol takımında oynamaktadır. Cosenza Primavera takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Baldovino Cimino'nin Cosenza Primavera ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Baldovino Ciminoboyu ve yaşı kaç

Baldovino Cimino Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Baldovino Cimino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında Cosenza U17

30 Haziran 2021 yılında Juve Stabia U19

1 Temmuz 2021 yılında Cosenza U19

Baldovino Cimino kimdir

Baldovino Cimino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Baldovino Cimino şuan Cosenza Primavera takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Baldovino Cimino nereli

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