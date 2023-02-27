Baldur Kari Helgason kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Baldur Kari Helgason Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Baldur Kari Helgason adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Baldur Kari Helgason Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Baldur Kari Helgason 8 Şubat 2005 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Baldur Kari Helgason Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FH Hafnarfjördur futbol takımında oynamaktadır. FH Hafnarfjördur takımına 16 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Baldur Kari Helgason'nin FH Hafnarfjördur ile sözleşmesi 16 Ekim 2023 tarihinde bitmektedir.
Baldur Kari Helgason Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Baldur Kari Helgason futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
16 Mart 2021 yılında Hafnarfjördur
12 Mayıs 2022 yılında ÍH
27 Temmuz 2022 yılında Hafnarfjördur
Baldur Kari Helgason Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Baldur Kari Helgason şuan FH Hafnarfjördur takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Baldur Kari Helgason Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
İzlanda U17 takımında 16 numaralı formasıyla 25 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.
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