Baldur Logi Gudlaugsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Baldur Logi Gudlaugsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Baldur Logi Gudlaugsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Baldur Logi Gudlaugsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Baldur Logi Gudlaugsson 21 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Baldur Logi Guðlaugsson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Baldur Logi Gudlaugsson Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FH Hafnarfjördur futbol takımında oynamaktadır. FH Hafnarfjördur takımına 9 Şubat 2018 tarihinde katılmıştır. Baldur Logi Gudlaugsson'nin FH Hafnarfjördur ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Baldur Logi Gudlaugsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Baldur Logi Gudlaugsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Baldur Logi Gudlaugsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Baldur Logi Gudlaugsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Şubat 2018 yılında Hafnarfjördur

Baldur Logi Gudlaugsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Baldur Logi Gudlaugsson şuan FH Hafnarfjördur takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Baldur Logi Gudlaugsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda U17 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 0 gol atmıştır.

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