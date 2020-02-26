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  3. Balenciaga’nın 2020 kampanya videosu görenleri korkuttu!

Balenciaga’nın 2020 kampanya videosu görenleri korkuttu!

Balenciaga, 2020 İlkbahar Yaz koleksiyonunun tanıtımı için son derece düşündüren ve bir o kadar da ürperten bir kampanya reklamı çekti. Marka küresel ısınma ve istikrarsız uluslararası politika gibi konulara değiniyor.

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26 Şubat 2020 Çarşamba 15:54

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