Balenciaga’nın 2020 kampanya videosu görenleri korkuttu!

Balenciaga, 2020 İlkbahar Yaz koleksiyonunun tanıtımı için son derece düşündüren ve bir o kadar da ürperten bir kampanya reklamı çekti. Marka küresel ısınma ve istikrarsız uluslararası politika gibi konulara değiniyor.