Balık avı sezonu açıldı, Başkan Günel balıkçılarla birlikte “ Rastgele “ dedi

Kuşadası'nda balık avı sezonu başladı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, bir ilke daha imza atarak balıkçılar beraber denize açılan ilk belediye başkanı oldu.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, av sezonun ilk gecesinde Kuşadalı balıkçılarla beraber denize açıldı. Başkan Ömer Günel, Kuşadası'nın sadece bir turizm kenti olmadığının altını çizerek, " Böyle bir mücadeleye çıkacak olan balıkçılarımızı sessiz sedasız, kimseden habersiz denize göndermek doğru değildi. Ben bu kentin belediye başkanı olarak balıkçılarımızı yalnız bırakmak istemedim. Vira bismillah diyerek dualarımızla birlikte denize açıldık. Sezonun ilk gününde çok şükür kasalarımız balık ile doldu. Bundan sonrası balıkçılarda. Vatandaş da balıkçıların tuttuğu balıkla inşallah bereketli bir balık sezonu geçirirler. Denizlerimizin bize sunduğu bu bereketi vatandaşımıza taşıyan eller dert görmesin. Ben hepimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Allah onlara kazasız belasız bol kazançlı bir sezon nasip etsin" dedi.

Balıkçı teknesi ile sezonun ilk gününde denize açılan Başkan Ömer Günel, ilk çıkışta dümene geçerek tekneyi av alanına getirdi. Balıkçılar ile beraber ağ toplayan Başkan Ömer Günel, avlanan balıkları kasalara doldurulmasına da yardım etti. İlk sezon avını sabaha kadar teknede geçiren Başkan Ömer Günel bir ilke daha imza attı.

Kaynak: İHA