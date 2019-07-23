Balık avlamak için çıktığı kayadan göle düşüp öldü
SİİRT'in Şirvan ilçesinde baraj gölünde balık avlamak isterken üzerine çıktığı kayadan suya düşen Hüseyin Güldürü (33) yaşamını yitirdi.
SİİRT'in Şirvan ilçesinde baraj gölünde balık avlamak isterken üzerine çıktığı kayadan suya düşen Hüseyin Güldürü (33) yaşamını yitirdi.
Şirvan'ın Pirinçli köyünden geçen Alkumru baraj gölünde ailesiyle piknik yapan evli ve 5 çocuk babası Hüseyin Güldürü, balık avlamak için üzerine çıktığı kayada dengesini kaybedip suya düştü. Güldürü, bir süre sonra akıntıya kapılıp gözden kayboldu. İhbarla bölgeye sevk edilen arama ve kurtarma ekipleri, 2 saatlik çalışmanın sonunda Güldürü'nün cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan Güldürü'nün cesedi otopsi için Siirt Devlet Hastanesi morguna konuldu.
FOTĞRAFLI
DHA
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