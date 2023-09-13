Balık avlamak için zıpkınla denize daldı, bir daha su yüzüne çıkamadı

Sarıyer'de balık avlamak için denize dalan 31 yaşındaki adam, bir daha su yüzüne çıkamadı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Balık avlamak için zıpkınla denize daldı, bir daha su yüzüne çıkamadı

Sarıyer'de balık avlamak için denize dalan 31 yaşındaki adam, bir daha su yüzüne çıkamadı. Denizde kaybolduğu öne sürülen adam için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Yeniköy Sahili'nde meydana geldi. İddiaya göre, zıpkınla ve ekipmanlarıyla balık avlamak için denize dalan İsa Kulaç (31), bir süre sonra gözden kayboldu. Kulaç'ın denizden çıkmaması üzerine sahildeki arkadaşları durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar, denizde arama çalışması başlattı. Botlara binen dalgıçlar suya dalarak arama yaptı. Sahil çevresinde ve açıklarında Kulaç'a ait henüz bir ize rastlanılamadı. Genç adamı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

"Umutlu bekleyişimiz sürüyor'

İsa Kulaç'ın ağabeyi Beytullah Kulaç, "Kardeşim dün sabah 10.00 civarında buraya gelmiş. İSPARK görevlisine eşyalarını, kimliğini ve bisikletini teslim etmiş. Onun tüpsüz bir dalgıç kıyafeti vardı, kurşun takmış. 10 yıldır buraya geliyor. Buranın esnafı, polis memurları onu tanıyorlar. Sabah 10.00'da denize girdikten sonra çıkmayınca saat 14.00 sıralarında İSPARK görevlisi arkadaş durumu polise bildiriyor. Onlar da Sahil Güvenlik ve deniz polisine haber veriyor. Dün gündüz arama yapıldı fakat bulunamadı. Benim de akşam haberim oldu. Biraz önce de bir dalgıç ekibi daldı. Onlar da bir iz bulamadı. Kardeşim iyi bir yüzücü olduğu için üzerindeki ağırlıkları çıkartıp karşı kıyıya ulaşmış olabilir. Umutlu bekleyişimiz sürüyor. Polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığına teşekkür ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin" dedi.

Balık avlamak için zıpkınla denize daldı, bir daha su yüzüne çıkamadı

Balık avlamak için zıpkınla denize daldı, bir daha su yüzüne çıkamadı

Balık avlamak için zıpkınla denize daldı, bir daha su yüzüne çıkamadı

Balık avlamak için zıpkınla denize daldı, bir daha su yüzüne çıkamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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