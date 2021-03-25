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Balık Ayhan'ın eşi kimdir? Emine Küçükboyacı nereli, kaç yaşında?

Balık Ayhan lakabıyla tanınan roman müziğin öncü isimlerimden olan Ayhan Küçükboyacı'nın özel yaşamı merak ediliyor. Peki Balık Ayhan'ın eşi kimdir? Emine Küçükboyacı nereli, kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

Balık Ayhan'ın eşi kimdir? Emine Küçükboyacı nereli, kaç yaşında?

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah adlı programa konuk olan Balık Ayhan Ekran başındakilere müzik şöleni yaşatırken, özel hayatı da araştırılmaya başlandı. Peki Balık Ayhan'ın eşi kimdir? Emine Küçükboyacı nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

Balık Ayhan'ın eşi kimdir? Emine Küçükboyacı nereli, kaç yaşında?

EMİNE KÜÇÜKBOYACI KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Emine Küçük Boyacı yıllar evvel darbukanın ustası, roman müziğinin sevilen isimi Ayhan Küçükboyacı ile hayatını birleştirmiştir. Çiftin bu evliliklerinden Şans adında kız çocukları dünyaya gelmiştir. Ancak Emine hanım eşinin aksine ekranlardan uzakta bir yaşam sürmektedir. Bu nedenle internet mecrasında çok fazla bir bilgi yer almamaktadır.

Balık Ayhan'ın eşi kimdir? Emine Küçükboyacı nereli, kaç yaşında?

BALIK AYHAN KİMDİR?

Balık Ayhan ismi ile tanınan ünlü müzisyen, şarkıcı Ayhan Küçükboyacı İstanbul Hacıhüsrev'de dünyaya gelmiştir. Aslen Roman bir ailenin evladı, 8 kardeşin en küçüğüdür.

Detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Balık Ayhan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Gerçek adı nedir? Evli mi?Balık Ayhan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Gerçek adı nedir? Evli mi?

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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