Balık Burcu Özellikleri | Kadını, erkeği, aşk, iş, sağlık hayatı, sevdikleri...

Burçların insan hayatına etkileri olduğu tüm dünyada bilinen bir durum... Peki 12 burçlar arasında son sırada olan Balık burcunun insan yaşamına ne gibi etkileri var? Bu burcun genel özellikleri neler? Bu burçtan olan kişiler çevreye nasıl bir tutum ve davranış sergiliyor? İşte bu soruların tüm cevaplarını ve Balık Burcu ile ilgili tüm bilgiyi haberimizde bulabilirsiniz.

BALIK BURCU ÖZELLİKLERİ

BALIK BURCU GRUBU

Su grubundan olan Balık burçları, türünde değişkenlik özelliğini bulundurmaktadır.

BALIK BURCU YÖNETİCİ GEZEGENİ

Jüpiter, Neptün

BALIK BURCU RENGİ

Deniz Yeşili, mavi, yeşil

BALIK BURCU UĞURLU TAŞI

Ay taşı

BALIK BURCU UĞURLU SAYISI

3

BALIK BURCUNUN ŞANSLI GÜNÜ

Perşembe

BALIK BURCUNUN ANLAŞTIĞI BURÇLAR

Başak, Akrep, Yengeç

BALIK BURCUNUN ANLAŞAMADIĞI BURÇLAR

Kova, Oğlak, Koç

BALIK BURCUNUN SEVDİĞİ ŞEHİRLER

Londra, Panama

BALIK BURCUNUN METALİ

Platin

BALIK BURCUNUN ÇİÇEKLERİ

İnci çiçeği, beyaz gül, zambak, Papatya

BALIK BURCUNUN AĞAÇLARI

Kestane, meşe, dut, dişbudak

BALIK BURCUNU TANIMLAYAN SÖZ

'Kendimi fedakârlıklarımda arıyorum'

BALIK BURCUNUN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Bulunduğu ortama kolayca uyum sağlayabilen Balık burçlarının hayata karşı ciddi tutumları yoktur. Dışarıdan baktığınızda zayıf karaktere sahip gözükseler de güçlü bir kişilikleri vardır. Gerçekleşen olaylara karşı hassas, duyarlı, vicdanlı kişilerdir. Gerçek yaşamın korkunçluğundan dolayı düş dünyasında yaşamak isterler. Kötü yaşantılara karşı kendilerini çabuk toparlarlar. Yardımsever kişilik yapısına sahiptirler.

BALIK BURCU FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Soluk tenli olan Balık burçlarının gözleri açık kahverengi olup kol ve bacakları kısadır. Hassa bir bünyeye sahip olan bu kişiler, kilo almaya meyillidirler. Uyku ve sinir bu insanları darmadağın eder. Yaşlılıkları vücutlarına çok çabuk bir şekilde yansır.

BALIK BURCU KADINI

Genellikle soyut kavramlara önem veren bu kişiler, aşka ve romantizme sonuna kadar bağlı kişilerdir. Değişken bir duygu değişimi yaşadıkları için aşk acıları bu kadınlara pek fazla işlemez. Evlenmeye yatkın tiplerdir. Anılarına sıkı sıkıya bağlıdırlar. Partnerini mantık çerçevesine asla seçmez. Aldatılmaktan hoşlanmaz. Partnerine daima güvenmek ister.

BALIK BURCU ERKEĞİ

Her şeyden kolayca etkilenebilen bu kişiler doğası gereği hassas kişilerdir. Değişken ruh yapılarından dolayı ne yapacakları belli olmaz. Genellikle kendi kurdukları düş dünyalarında yaşarlar. Güven konusu onlar için çok önemlidir. Romantik kişilikleri olmakla beraber sanata da yatkındırlar.

BALIK BURCUNUN AŞK HAYATI NASILDIR?

Duygusal yönü hayatının büyük bir bölümünü etkileyen Balık burçlarının aşkları da bir o kadar yoğun geçer. Yardımseverliğiyle ünlü olan bu burçtaki kişiler, herkes için bir şeyler yapmak ister. Bu her ne kadar güzel bir şey olsa da partnerini çokça yorabilir. Değişken ruh hali onu mutlu halinden birden üzüntülü bir duruma sokabilir. Duygu önünden paylaşımcı olmayı kendine amaç edinir. Sanata olan düşkünlüğüyle kendi cazibesini yaratır. İlişkilerinde daha çok güveni ön plana çıkarır.

BALIK BURCUNUN İŞ HAYATI NASILDIR?

Hayal dünyasında yaşayan kişilikleri onu gerçek yaşamdaki iş dünyasına uygun değildir. Değişken ruh yapısıyla çevresindekilerin akıllarını karıştırabilir. Sabit düşünmediği için yanında da sabit insanların çalışmasını istemez. Etrafında gürültü, patırtı istemez. Sakin bir ortamda çalışmayı sever.

BALIK BURCUNUN SAĞLIK HAYATI NASILDIR?

Melankolik bir kişiliğe sahip olan Balık burçlarının psikolojik rahatsızlıkları çoktur. Genelde uykusuz gibi görünürler. Kış mevsimlerinde soğuk algınlığına yakalanma olasılıkları yüksektir. Bedende temsil ettiği bölge olan ayaklarını üşüttüklerinde ise kötü bir şekilde karın ağrıları çekerler.

YÜKSELEN BURCU BALIK OLANLAR

Hassas bir kişiliğe sahip olan bu burca sahip kişiler, çok çabuk kırılırlar. Karşılarındakilerine karşı güven duyguları kaybettiği an geri dönüşleri yoktur. Herkesle bir şeyler paylaşmayı ve herkese yardım etmeyi çok severler. Balık burcunun etkisiyle hayal dünyaları da gelişmiştir. Aşka ve sanata büyük önem verirler.

BALIK BURCUNDAKİ KİŞİLER NELERİ SEVER?

Aşkı ve romantizmi en derinlerde yaşayan bu burcun kadınları için en güzel hediyeler; seksi bir iç çamaşırı, tütsü, müzik CD’si, elektronik eşyalar, biblolar, heykeller ve güzellik ürünleridir. Erkekler içinse tablolar, en sevdikleri müzik gruplarının orijinal CD'leri, kişisel bakım setleri uygun hediyeler olabilir.

BALIK BURCU OLAN ÜNLÜLERİ

Balık burcu ünlülerinden bilinen kişiler;

Tayip Erdoğan, Aydan Şener, Beyazıt Öztürk, Kutsi, Füsun Önal, Işın Karaca, Albert Einstein, Galileo Galilei, Vivaldi, Marlon Brando, Ursula Andress, Elizabeth Taylor, Frederic Chopin, Rosa Luxemburg, Georg Friedrich Handel, Ornella Mutti, Suna Yıldızoğlu, Füsun Önal, Victor Hugo, Salvador Dali, Mihail Gorbaçov, Paolo Pasolini, Michelan Gelo, Sibel Turnagöl Ercan Saatçi, Ferhan Şensoy, Seray Sever, Naşide Göktürk, Aydan Şener...