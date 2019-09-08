Balık çiftliği protesto edildi

Sığacık bölgesine orkinos çiftliği kurulması planı protesto edildi.

Urla Demircili Koyu ile Sığacık Körfezi arasındaki bölgeye kurulması planlanan orkinos çiftliğine karşı bir grup İzmirli eylem yaptı. Demircili sahilinde düzenlenen eyleme onlarca tekne de denizden destek verdi. Bir konuşma yapan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, yarımadanın herhangi bir noktasında meydana gelecek kirliliğin tüm yarımadayı etkileyeceğini ifade etti. Çiftliğin Seferihisar'dan sonra Urla'ya taşınma planları yapıldığını, buna karşın yarımada halkı ve İzmirli vatandaşların birlik olduğunu belirten Başkan Oğuz, "Bugün, yarımadamızın doğasını, denizini, yeşilini korumak adına buradayız. Çünkü biz çocuklarımıza, torunlarımıza temiz bir kent, temiz bir deniz bırakmak istiyoruz" diye konuştu.

"Kararlar uygulansın"

Konunun hukuki boyutunun da olduğunu açıklayan Oğuz, şunları söyledi:

"Bilirkişi raporları, kesinleşen Danıştay kararları, 1. ve 3. derece sit alanlarına kıyıları olması, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu 725 sayılı ilke kararına rağmen, "su ürünleri üretim ve yetiştirme tesisi yapılamayacağı" karar altına alınmasına karşın mevzuat, bilirkişi raporları ve mahkeme kararları maalesef uygulanmıyor. Biz hukuk ve kanunların doğamız, denizimiz ve insanlarımız yararına olacak şekilde uygulanmasını istiyoruz."

Kaynak: İHA