Balık Çorbası nasıl yapılır? MasterChef 2021 balık çorbası tarifi, kullanılan malzemeler nelerdir? MasterChef Türkiye 2021’de ikili karşılaşmalar başladı. Yapılan karşılaşmada deniz usulü seven insanların bayıla bayıla içtiği vitamin deposu Balık Çorbası yarışmacılardan istenince balık çorbası izleyiciler tarafından merak edildi. Hal böyleyken " Balık Çorbası nasıl yapılır? MasterChef 2021 balık çorbası tarifi, kullanılan malzemeler nelerdir? " soruları araştırılmaya başladı.

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MasterChef Türkiye 2021 izleyicileri, balık çorbası yemeğinin nasıl yapıldığını merak ediyor. İlgiyle izlenen yarışmada ikili karşılaşmalar başlayınca, yarışmacılardan balık çorbası yapmaları istendi. İzleyiciler ise Balık Çorbası nasıl yapılır? MasterChef 2021 balık çorbası tarifi, kullanılan malzemeler nelerdir? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte MasterChef 2021 balık çorbası tarifi... BALIK ÇORBASI NASIL YAPILIR? MASTERCHEF 2021 BALIK ÇORBASI TARİFİ Levrek balığını ayıklayıp, iyice temizleyin.

Balığı tencereye alıp, soğuk suyu ekleyin.

Kereviz sapı, kabuğu alınmış havuç ve soğanı istediğiniz şekilde doğrayın.

Doğranmış sebzeleri, maydanoz, sarımsak, tane karabiber, limon suyu, zerdeçal, defne yaprağı, kişniş tohumu ve tuz ile birlikte tencereye aktarın. Son olarak zeytinyağı ekleyin.

Kısacası lezzetli bir balık suyu elde etmek üzere; balığı tüm parçaları, kök sebzeler ve aromatik bitkiler ile özünü bırakana kadar orta ateşte kaynatın.

Haşlanan balığın etin herhangi bir tabağa alıp ve küçük parçalar halinde ditin. Lezzetini alan balık suyunu bir süzgeçten geçirin ve pürüzsüz bir görünüm elde edin.

Çorbaya rengini verecek olan küçük sebze parçalarının çorbaya ekleyin.

Balık suyunu tencereye alın. Terbiyesi için; yumurta sarısı ve limon suyunu hızlıca karıştırın. Sıcak durumda olan balık suyu ile yavaş yavaş karıştırıp, ılıştırarak çorba tenceresine aktarın.

Terbiyesi ile birlikte 10 dakika daha kısık ateşte kaynattığınız çorbayı, daha fazla bekletmeden sıcak olarak servis edin. BALIK ÇORBASI İÇİN KULLANILAN MALZEMELER NELERDİR? 1 adet orta boy levrek balığı

6 su bardağı su

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet kuru soğan

1 adet büyük boy havuç

1/2 demet maydanoz

1 adet defne yaprağı

1 adet kereviz sapı

1/2 çay kaşığı zerdeçal

1/2 çay kaşığı kişniş tohumu

1 diş sarımsak

1 çay kaşığı tane karabiber

1 çay kaşığı tuz

1/2 adet limon suyu

TERBİYESİ İÇİN: 1 adet limon suyu

1 adet yumurta sarısı MastervchefMasterchefbalıkçorbasıbalık çorbasıtarif