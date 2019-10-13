Balık satabilmek için çiğ çiğ yedi

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Balık Pazarı'nda bir esnafın müşteriye balığın taze olduğunu göstermek için çiğ çiğ yemesi görenleri şaşırttı.

Şuhut İlçe Balık Pazarında tezgahların favorisi Karadeniz hamsisi olurken, fiyatların 10 ile 20 lira arası değiştiği öğrenildi. Pazarda ürünlerinin tazeliğini göstermek isteyen bir esnaf ise hamsiyi çiğ bir şekilde çırağına yedirdi. Balığı çiğ çiğ yenildiğini gören vatandaşlar ise duruma şaşırdı. Taze hamsinin çiğ yenebileceğini belirten esnaf Veysel Üngen, "Geçen seneki gelmeyen hamsiler bu sene akın akın geliyor. Fiyatlar çok uygun 15 lira 1 paket sigara 18 lira. 700 kilometre yoldan geliyorum mazotun litresi olmuş 7 lira. 10 tane adam tutsak 100 liradan 1 milyar eder gayet normal fiyatlar" dedi.

Balıkçı esnafı Kemal Özoğul ise balık fiyatları hakkında şunları söyledi: "Hamsi balıklarımız çok güzel Karadeniz'den geliyor günlük taze bir şekilde. Vatandaşlarımızın oldukça yoğun bir talebi var. Günlük balık getirmeye çalışıyoruz vatandaşlarımıza taze balık yedirmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımıza hizmet için çalışıyoruz. Hamsi balığının kilosu 15 ile 20 lira arasında değişiyor. Allah bereket versin eve ekmek parası kazanıyoruz. Ne kadar çok talep ne kadar çok para."

Balık pazarında hamsi balığı alan müşteri Hamza Kale ise konuyla ilgili açıklamalarında, "Hamsi balığını 15 liraya aldık. Pazardan memnunuz iyi Allah'a şükür parası olan için iyi" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA