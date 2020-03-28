Balık tutarken yıldırım isabet eden şahıs öldü

Hatay'ın Samandağ ilçesinde balık tutan bir kişi, yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilada Mahallesi'nde Asi Nehri'nin denize döküldüğü mevkide balık tutmaya giden Seyfettin Sağaltıcı'ya (66) yıldırım isabet etti. Durumu fark eden çevredekiler, sağlık ekiplerine ve polise bilgi verdi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, Sağaltıcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sağaltıcı'nın cansız bedeni, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Samandağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA