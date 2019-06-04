Balık tutmak için girdiği gölette boğuldu

Uşak'ta ağ ile balık tutmak için gölete giren 69 yaşındaki adam boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, olay Eşme ilçesi Takmak Göleti'nde meydana geldi. Ahmet Topal (69), arkadaşı Hüseyin Özcan (60) ile balık tutmak için gölete gitti. Bir süre kıyıda bekledikten sonra ağı toplamak için suya giren Topal, bir anda gözden kayboldu. Arkadaşını suda göremeyen Özcan, durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler arama çalışmasından bir sonuç alamadı. Bunun üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesinden yardım istendi. Olay yerine gelen balık adamlar, Topal'ın cesedini sudan çıkardı. Topal'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA