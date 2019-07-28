Balık tutmaya gittiği barajda boğuldu

AFYONKARAHİSAR'da, balık tutmak için gittikleri barajda, bindikleri sandalın ters dönmesi sonucu suya düşen 4 kişiden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtuldu. Suda kaybolan İbrahim Çardak'ın (53) ise 2 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında merkeze bağlı Gebeceler beldesindeki barajda meydana geldi. İbrahim Çardak ve 3 arkadaşı, balık tutmak için geldiği barajda sandalla suya açıldı. Bu sırada sandal, henüz bilinmeyen nedenle ters döndü ve 4 kişi suya düştü. 3 arkadaş kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başarırken, İbrahim Çardak kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ile AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri ve çevredekiler Çardak'ın bulunması için çalışma başlattı. 2 saatlik çalışmanın ardından ekipler İbrahim Çardak'ın suda cansız bedenine ulaştı. Gebeceler beldesinde oturan Çardak'ın yakınları, acı haberi alınca olay yerinde fenalık geçirirken, jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

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DHA