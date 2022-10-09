Balık Yemi İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Balık Yemi İmal İşçisi görev tanımı nedir, Balık Yemi İmal İşçisi ne iş yapar, Balık Yemi İmal İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Balık Yemi İmal İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Balık Yemi İmal İşçisi Tanımı;

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Balık Yemi İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Balık Yemi İmal İşçisi Maaşları

Balık Yemi İmal İşçisi maaşı ortalama aylık 6050 _TL’dir. En düşük Balık Yemi İmal İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Balık Yemi İmal İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8160.04

Meslek Adı :

Balık Yemi İmal İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Alınan siparişler doğrultusunda, çeşitli karışımlarda balık yeni imal eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Balık Yemi İmal İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Balık yemi imalatı bilgilerini almak,

b) Reçeteye göre karışım bilgilerini bilgisayardan girmek,

c) Bilgisayar monitöründen karışım oranlarının sıralamasını girmek,

d) Karışım ürünlerinin değirmene sevkıyatını monitörden takip etmek,

e) Kesim milimine göre bıçak seçmek ve değirmen çıkışına yerleştirmek,

f) Üretimden rasgele örnekler almak, belirlenen süreler dahilinde muhafaza etmek,

g) Arge birimiyle yenilikler hakkında istişare etmek,

h) Üretim aşamalarında arıza tespit edildiğinde ilgili birimlere haber vermek,

i) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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