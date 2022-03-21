Balık Yetiştirme Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Balık Yetiştirme Teknikeri görev tanımı nedir, Balık Yetiştirme Teknikeri ne iş yapar, Balık Yetiştirme Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Balık Yetiştirme Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Balık Yetiştirme Teknikeri Tanımı;

__

Balık Yetiştirme Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Balık Yetiştirme Teknikeri Maaşları

Balık Yetiştirme Teknikeri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Balık Yetiştirme Teknikeri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Balık Yetiştirme Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3142.26

Meslek Adı :

Balık Yetiştirme Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Tarım Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Balıkların uygun koşullarda yetiştirilmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili işlemleri su ürünleri mühendisinin gözetiminde yapan kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Balık Yetiştirme Teknikeri, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Üretimde kullanılacak araç gereçlerin ön hazırlığını yapmak,

b) Su analizleri yapmak,

c) Anaç seçimi yapmak,

d) Yumurta alma ve dölleme tekniklerini uygulamak,

e) Kuluçka çalışması yapmak,

f) Larva (balık yavrusu) bakım ve beslemesi yapmak,

g) Seleksiyon (boylama) yapmak,

h) Semirtme yapmak,

i) Balıkların hastalıklarının teşhis ve tedavi edilmesini sağlamak,

j) Havuzların tamir, bakım ve kullanılmasını sağlamak ,

k) Yem ve malzeme stoklarını yapmak,

l) İş sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin önlemler almak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?