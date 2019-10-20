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Balıkçı tekneleri batmaktan kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, Çevlik Limanında, gece çıkan yoğun rüzgar ve yağışın etkisiyle balıkçı barınağında bulunan 2 tekne su almaya başladı.

Balıkçı tekneleri batmaktan kurtarıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2 balıkçı teknesi batmaktan kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Çevlik Limanında, gece çıkan yoğun rüzgar ve yağışın etkisiyle balıkçı barınağında bulunan 2 tekne su almaya başladı. Tekneleri kurtarmak için Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri seferber oldu. Tekneler halatlar bağlanarak balıkçı barınağına çekilerek batmaktan kurtarıldı.

Balıkçı tekneleri batmaktan kurtarıldı

Balıkçı tekneleri batmaktan kurtarıldı

Kaynak: İHA

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