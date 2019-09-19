Balıkçı teknesinde, 5 bin litre kaçak mazot ele geçirildi
ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesindeki balıkçı barınağında, teknede 5 bin litre kaçak mazot ele geçirildi.
ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesindeki balıkçı barınağında, teknede 5 bin litre kaçak mazot ele geçirildi.
Zonguldak Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, barınaktaki balıkçı teknesinde kaçak mazot olduğu ihbarını aldı. Dün gece saatlerinde tekneye yapılan baskında, 5 bin litre kaçak mazot ele geçirildi. Kaçak mazot, İl Özel İdaresi yetkililerince tankerle tekneden alındı. Olayla ilgili emniyete götürülen tekne kaptanı, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
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DHA
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