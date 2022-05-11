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Balıkçılar sayesinde kurtarılmıştı! Türk gemi kaptanı yurduna geri döndü!

Türk gemi kaptanı Erhan Seçkal, Bali açıklarında denize düşmüştü. Beklenen haber geldi ve 66 saat sonra kurtarılan Seçkal, Türkiye'ye geri döndü.

Balıkçılar sayesinde kurtarılmıştı! Türk gemi kaptanı yurduna geri döndü!

İngiltere merkezli bir şirkette birinci kaptan olarak görev yaptığı gemiden düştükten iki buçuk gün sonra Bali açıklarında balıkçılar tarafından bulunarak kurtarılan 40 yaşındaki Türk vatandaşı Erhan Seçkal, Türkiye'ye geri döndü.

Balıkçılar sayesinde kurtarılmıştı! Türk gemi kaptanı yurduna geri döndü!

TÜRK GEMİ KAPTANI ÜLKESİNE DÖNDÜ

Endonezya’daki işlemlerin tamamlanmasının ardından Bali’den kalkan uçakla sabaha karşı 05.00'de kedisine eşlik eden çalıştığı şirket yetkilisiyle havalimanına ulaşan Seçkal, pasaport kontrolünün ardından ülkesine geldi.

"AİLEME KAVUŞMAK İSTİYORUM"

Büyük bir sevinçle karşılanan Türk gemi kaptanı Erhan Seçkal, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Seçkal, “Ülkeme döndüğüm için çok mutluyum. Özellikle devlet yetkililerine yardımları için çok teşekkür ederim. Dışişleri Bakanımız, Jakarta Büyükelçiliğimizin çalışanları bana bu konuda çok yardımcı oldu. Bir an önce aileme kavuşmak istiyorum. Şu an aileme kavuşmak için onların yanına gidiyorum” diye konuştu.

Balıkçılar sayesinde kurtarılmıştı! Türk gemi kaptanı yurduna geri döndü!

İKİ BUÇUK GÜN SONRA BULUNDU

Liberya bayraklı QUORN isimli geminin kaptanı Erhan Seçkal'ın 2 Mayıs’ta Bali Adası’nın yaklaşık 30 mil kuzeyinde seyir halinde iken öğlen sularında gemide bulunmadığı fark edilmiş, Endonezya RCC ve gemi tarafından yapılan arama faaliyetleri sonuçsuz kalmıştı. Türk gemi kaptanı Seçkal, daha sonra balıkçılar tarafından iki buçuk gün sonra denizde bulunan ve hastaneye kaldırılmıştı.

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