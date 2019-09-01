Balıkçılar "Vira bismillah" dedi

BURSA (AA) - Bursa’da 2019 Yılı Su Ürünleri Av Sezonu Gemlik'te yapılan törenle açıldı.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yeni av sezonunun Gemlik Karacaali Mahallesi'ndeki törenle açıldığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Yardımcısı Mehmet Akif Şenyürek, av yasağının 15 Nisan'da başladığını anımsatarak "Av yasağı döneminin başlaması ile günlerini teknelerin bakımı ve ağların onarımı ile geçiren balıkçılarımız 1 Eylül 2019 tarihinde başlayacak yeni su ürünleri av sezonu için hazırlıklarını tamamladılar. Balıkçılarımızın 135 günlük hasreti sona eriyor. Bugün ilimize kayıtlı 230 balıkçı teknesiyle "Vira bismillah" diyerek sezon açılışını gerçekleştireceğiz. Yeni av sezonunun balıkçılarımız ve ülkemiz için hayırlı olmasını ve bereketli geçmesini diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Şenyürek, ayrıca sürdürülebilir bir balıkçılığın sağlanması için kural ve yasaklara uyulmasını istedi.

Yeni sezonun bol ve bereketli geçmesi için kurdele kesildi ve denizde temsili sezon açılışı yapıldı.

Törene Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Yardımcısı Mehmet Akif Şenyürek, Gemlik İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nuri Tuna, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdür Vekili Mustafa Akkaşoğlu, ilçe ve şube müdürlüğü personelleri, balıkçılar ile vatandaşlar katıldı.



Kaynak: AA