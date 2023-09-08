Balıkçılar yeni sezonda havanın soğumasını bekliyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yeni sezonda günlük 40 ila 70 kasa arasında hamsi avlandığını ifade eden balıkçılar bolluk için havaların soğumasını bekliyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Balıkçılar yeni sezonda havanın soğumasını bekliyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yeni sezonda günlük 40 ila 70 kasa arasında hamsi avlandığını ifade eden balıkçılar bolluk için havaların soğumasını bekliyor.

1 Eylül itibariyle kalkan av yasağıyla birlikte denize açılan balıkçılar yeni sezonda umudunu koruyor. Geçen yıl bolca avlanan palamudun bu yıl olmadığını söyleyen balıkçılar; torik, hamsi ve mezgit avını sürdürüyor. Büyük teknelerin günlük 40 ila 70 kasa arasında hamsi avlandığını ifade eden Şenol Baykan, havaların soğuması ile birlikte hamsinin bollaşabileceğini ifade etti.

Baykan, "Sezon şu anda kötü. Palamut şu anda bir tane bile yok. Az miktarda hamsi çıkıyor. Büyük teknelerde 50, 70 kasa arası hamsi geliyor. O da kurtarmıyor. Havaların soğumasını bekliyoruz. Poyraz ve hava sıcaklığı sebebiyle şu anda balık yok. Şu anda bizim büyük balıkçılarımız dahil umutlu değil. Palamut olmayacağını tahmin ediyorduk. Çünkü geçen sene çok yıllar sonra büyük palamut oldu. Bu ve seneye palamut olmaz sonra olur. Torik balığı avlanıyor. Hamsi çıkıyor. Az miktarda mezgit çıkıyor. Marmara, Karadeniz Ereğli'de hamsi çıkıyor. Parça parça geliyor. Fazla miktarda çıkmıyor. Şu anda Karadeniz hamsisinin kasası 500-600, Marmara hamsisinin kasası 600-700 arası. Havalar biraz daha soğursa ve balık bollaşırsa hepimizin beklediği balığın ucuzlaması" dedi.

Mazot fiyatlarındaki artışın maliyetleri etkilediğini sözlerine ekleyen Şenol Baykan, "Şu teknelerde büyük makineler var. Bu sezonda ilk defa yaşanıyor. Bir kasa balığın üzerine sadece 150 lira nakliye ücreti ekleniyor" ifadelerine yer verdi.

Balıkçılar yeni sezonda havanın soğumasını bekliyor

Balıkçılar yeni sezonda havanın soğumasını bekliyor

Balıkçılar yeni sezonda havanın soğumasını bekliyor

Balıkçılar yeni sezonda havanın soğumasını bekliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Afşin Yurdakul Habertürk'ten ayrıldı mı, neden ayrıldı, hangi kanala gitti?
Afşin Yurdakul Habertürk'ten ayrıldı mı, neden ayrıldı, hangi kanala gitti?
Gümüşhane’de 6 katlı apartman cami görenleri hayrete düşürüyor
Gümüşhane’de 6 katlı apartman cami görenleri hayrete düşürüyor
''Oksijeni bol stersi az'' diye reklamlarını bile yapmışlar! 6 kişiye mezar olan bungalovların eski hali ortaya çıktı
''Oksijeni bol stersi az'' diye reklamlarını bile yapmışlar! 6 kişiye mezar olan bungalovların eski hali ortaya çıktı
İtfaiye ekipleri seferber oldu! Kahramanmaraş bu kez de orman yangınıyla savaşıyor!
İtfaiye ekipleri seferber oldu! Kahramanmaraş bu kez de orman yangınıyla savaşıyor!
Son Haberler
MSB, TSK’ya yönelik yapılan açıklamalara tepki gösterdi
MSB, TSK’ya yönelik yapılan açıklamalara tepki gösterdi
G20 Liderler Sonuç Bildirisi yayımlandı
G20 Liderler Sonuç Bildirisi yayımlandı
Ozan Kabak: "Her şey bitmiş değil"
Ozan Kabak: "Her şey bitmiş değil"
Ümraniye Belediyesinden toplu sünnet şöleni
Ümraniye Belediyesinden toplu sünnet şöleni
Bu kadarı pes dedirtti! Pis evden, 7 kamyon çöp çıktı!
Bu kadarı pes dedirtti! Pis evden, 7 kamyon çöp çıktı!
Asel bebeğin cansız bedeni bulundu! Aksaray’da selde annesinin elinden düşüp kaybolmuştu
Asel bebeğin cansız bedeni bulundu! Aksaray’da selde annesinin elinden düşüp kaybolmuştu
Yeni Kaymakamdan şık hareket! Ayağının tozuyla, şehit ailelerini ziyaret etti
Yeni Kaymakamdan şık hareket! Ayağının tozuyla, şehit ailelerini ziyaret etti
Çok Okunanlar
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Fıkra gibi dükkan! Görenler gülmeden geçemiyor! "Taze Yomurta tavuk yeni etti"
Fıkra gibi dükkan! Görenler gülmeden geçemiyor! "Taze Yomurta tavuk yeni etti"
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Ünlü oyuncu rolüne kendini fazla kaptırdı, hırsızlık yapmakla kalmadı, havalimanını bir birine kattı
Ünlü oyuncu rolüne kendini fazla kaptırdı, hırsızlık yapmakla kalmadı, havalimanını bir birine kattı
Ürgüp'te havada korku dolu anlar! Sıcak hava balonu cami minaresine çarptı
Ürgüp'te havada korku dolu anlar! Sıcak hava balonu cami minaresine çarptı
Arıcılık yapan vatandaş kendi imkanlarıyla yeni bir icad çıkardı! Petekleri süzmek için ’balsavar’ yaptı
Arıcılık yapan vatandaş kendi imkanlarıyla yeni bir icad çıkardı! Petekleri süzmek için ’balsavar’ yaptı
Konya’da korkutan görüntü! Yeni bir obruk daha meydana geldi
Konya’da korkutan görüntü! Yeni bir obruk daha meydana geldi
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!