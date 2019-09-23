Balıkçılara denetim

Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de sona ermesinin ardından denetimler de arttı.

Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ doğrultusunda Trabzon'da 23 Eylül itibariyle 99 balıkçıya denetim yapılırken, bu denetim sonucu asgari boy yasağına uymayan 2 balıkçıya idari para cezası kesildi.

Denetimler sonucu 30 kutu barbun ve 5 kutu mezgit balığına il konuldu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada Trabzon ili sınırlarında 2019-2020 av sezonunda 23 günde 99 denetim yapılırken söz konusu denetimlerde mevsimsel etkilerle bu dönemde avcılığı rastlanması beklenen türlerin gözlenmediği görüldü. Açıklamada son bir hafta içerisinde artırılan denetimlerde 30 kutu barbun ve 5 kutu mezgit balığı asgari boy yasağına uymaması sebebiyle el konulurken 2 kişiye idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA