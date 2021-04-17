Resmen hayvanlara eziyet! Horoz dövüştüren 6 kişiye para cezasıKadıköy’de çıkan şiddetli rüzgar sonucu park halindeki otomobillerin üzerine ağaç devrildiEl bileği travması nedir? Kaç haftada iyileşir?DEVA Partisi istifa depremiyle sarsıldı! Manisa’da 9 kişi istifa ettiSon dakika | Fenerbahçe'de Altay Bayındır sakatlandı! Sezonu kapattı mı?Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanının katılımıyla Hasankeyf-2 köprüsünün açılışı yapıldıHalk sağlığı için görev başındalar, Zabıta ekipleri yoğunlaştırılmış denetimler gerçekleştirdiİstanbul'da bir vatandaştan duyarlı davranış: Kısıtlama gününde sokak hayvanlarını beslediFenerbahçe'de Altay Bayındır sakatlandı mı? Altay Bayındır sakatlığı ne? Kaç hafta sahalardan uzak kalacak? Sezonu kapattı mı?Fenerbahçe’de koronavirüs şoku! Teknik kadrodan 1 pozitif vaka çıktı
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Balıkçıları korkutan manzara! Dev balon balıkları oltaya takıldı

Balıkçıları korkutan manzara! Dev balon balıkları oltaya takıldı

Antalya'nın Lara bölgesinde amatör balık avcılarının cep telefonu kamerasına yansıyan dev balon balıkları korkuttu. İki balon balığını oltayla tekneye çıkaran balıkçılar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Balıkçıları korkutan manzara! Dev balon balıkları oltaya takıldı

Muratpaşa ilçesi Lara sahilinden yaklaşık 100 metre açığa tekneyle açılan amatör balıkçıların oltalarının etrafını balon balıkları sardı. Balıkçılar o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Her biri 4-5 kiloyu bulan balon balıkları karşısında balıkçılar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Amatör balıkçı, "Antalya sahilleri, plajlarında şu an için balon balığı kaynıyor. Her biri 4 veya 5 kilo. Burası Lara Örnekköy plajları. Şu an kıyıya 100 metre uzaktayız, Yazın burada nasıl denize gireceğiz bakalım" dedi.

Bir balıkçının ise şaşkınlığına ilginç sözler ile dile getirdi. Diğer bir balıkçı ise oltasına takılan balon balığını tekneye aldı ve karışıyla ölçüm yaptı. Bir başka teknedeki balıkçıların oltasına ise camgöz cinsi köpek balığı takıldı. Balıkçılar ellerine aldığı köpek balığı yavrusunu denize bıraktı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Balıkçıları korkutan manzara! Dev balon balıkları oltaya takıldı

Balıkçıları korkutan manzara! Dev balon balıkları oltaya takıldı

Balıkçıları korkutan manzara! Dev balon balıkları oltaya takıldı

Balıkçıları korkutan manzara! Dev balon balıkları oltaya takıldı

Balıkçıları korkutan manzara! Dev balon balıkları oltaya takıldı

Balıkçıları korkutan manzara! Dev balon balıkları oltaya takıldı

Balıkçıları korkutan manzara! Dev balon balıkları oltaya takıldı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT