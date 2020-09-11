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  3. Balıkçıların ağına dev vatoz balığı görenleri şaşırttı!

Balıkçıların ağına dev vatoz balığı görenleri şaşırttı!

Antalya'da balık avlamak için tekne ile denize balıkçıların ağlarına devasa bir vatoz balığı takıldı. Balıkçılardan birinin cep telefonuna kaydettiği bu görüntüler, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Balıkçılar bir süre sonra dikenli olduğu belirtilen vatoz balığını denize saldı.

Antalya Konyaaltı Sahili'nden tekne ile denize açılan balıkçılar ağlarına takılan büyük vatoz balığını görünce neye uğradıklarını şaşırdı. Dikenli olarak bilinen vatoz balığını cep telefonuna anbean kaydeden balıkçılar, bir süre sonra balığını tekrar doğal yaşamına geri yolladı.

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11 Eylül 2020 Cuma 12:54
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