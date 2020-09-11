Balıkçıların ağına dev vatoz balığı görenleri şaşırttı!

Antalya'da balık avlamak için tekne ile denize balıkçıların ağlarına devasa bir vatoz balığı takıldı. Balıkçılardan birinin cep telefonuna kaydettiği bu görüntüler, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Balıkçılar bir süre sonra dikenli olduğu belirtilen vatoz balığını denize saldı.