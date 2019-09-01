Balıkçılık Av Sezonu, Çatalzeytin’de törenle açıldı

2019-2020 Su Ürünleri Av Sezonu, Çatalzeytin Kaymakamlığı tarafından düzenlenen törenle Ginolu'da başladı.

2019-2020 Su Ürünleri Av Sezonu, Çatalzeytin ilçesinde düzenlenen törenle açıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Çatalzeytin Kaymakamı İzzet Cem Eser, İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Yaman, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdür Vekili İsmail Kaş, Belediye Başkan Vekili Hüseyin Tolga İnce, Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Mahmut Er, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Mehmet Çabuk, Emekli Vali Yardımcısı Nevzat Sinan ile çok sayıda vatandaş ve balıkçı katıldı.

Kurban kesiminden sonra törene katılanlara etli pilav ikram edildi. Ginolu koylarına ve Çatalzeytin'e Safi Kaptan, Osman Kaptan ve Mürsel Kaptan'ın tekneleriyle yapılan tura ilgi büyük oldu.

İlçede ilk defa yapılan ve ilgi gören Balıkçılık Av Sezonu töreni havai fişek gösterileriyle son buldu. Av sezonu açılış töreninin ardından balıkçılar, tekneleriyle denize açıldı.

Kaynak: İHA