Balıkçılık Ve Avcılık İşçileri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Balıkçılık Ve Avcılık İşçileri görev tanımı nedir, Balıkçılık Ve Avcılık İşçileri ne iş yapar, Balıkçılık Ve Avcılık İşçileri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Balıkçılık Ve Avcılık İşçileri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Balıkçılık Ve Avcılık İşçileri Tanımı;

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Balıkçılık Ve Avcılık İşçileri Maaşı Ne Kadar? 2022 Balıkçılık Ve Avcılık İşçileri Maaşları

Balıkçılık Ve Avcılık İşçileri maaşı ortalama aylık 6000 _TL’dir. En düşük Balıkçılık Ve Avcılık İşçileri maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Balıkçılık Ve Avcılık İşçileri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9216.02

Meslek Adı :

Balıkçılık Ve Avcılık İşçileri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Tarım, Ormancılık Ve Balıkçılık Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tarım, Ormancılık Ve Balıkçılık Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Balıkçılık Ve Su Ürünleri İşlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Bu grup, avcılara, tuzakların kurulması ve kamufle edilmesinde kuşların ürkütülerek ortaya çıkartılmasında yardımcı olanlar gibi başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Balıkçılık ve Avcılık İşçileri işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Avcılara tuzakların kurulması ve kamufle edilmesinde yardım etmek,

b) Kuşları ürküterek ortaya çıkartılmasına yardımcı olmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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