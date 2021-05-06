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Balıkesir açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 30 düzensiz göçmen Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, karaya çıkarıldı.

Balıkesir açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Ayvalık açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 30 göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, yasal işlemlerinin ardından Ayvalık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

Balıkesir açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

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