Balıkesir Burhaniye’de kadın gaziye yoğun ilgi

Burhaniye ilçesinde, 97.kurtuluş törenlerine katılan Kıbrıs Gazisi Gülten Tosun ilgi odağı haline eldi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenlerde resmi geçide de katılan Tosun, rahmetli babasının da İstiklal savaşı gazisi olduğunu söyledi.

1974 yılında düzenlenen Kıbrıs çıkarmasına Ertuğrul gemisinde hemşire olarak katılan 82 yaşındaki 3 çocuk annesi Gülten Tosun, katıldığı törenlerde ilgi odağı haline geldi. Çok sayıdaki vatandaş, 20 arkadaşı ile birlikte resmi geçit törenine katılan Tosun ile hatıra fotoğrafı çektirmek için sıraya girdi. Ayvalık'ın Altınova mahallesinde oturan Gülten Tosun, "Kıbrıs çıkarmalarında Ertuğrul gemisinde hemşire olarak görev yapıyordum. Kıbrıs gazisi olmak gurur verici. Arkadaşlarımızla birlikte törenlere katılıyorum. Bu gün de Burhaniye'deydik. Şu anda öyle sanıyorum 14 dolayında kadın gazi var. Rahmetli babamda İstiklal Savaşı gazisiydi" dedi.

Kıbrıs'ta 4 arkadaşını şehit verdiğini anlatan Kıbrıs Gazisi Mehmet Evren de, "Gülten bacımız Kıbrıs çıkarmasına katılmış ender insanlardan biridir. Birlikte törenlere katılıyoruz. Kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA