Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde toplu sözleşme

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı iki şirketteki 338 işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme imzalandı.

Salih Tozan Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki imza törenine Cumhur İttifakı'nın AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Mustafa Küçükkapdan, Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay ve belediye daire başkanları katıldı.

Törende konuşan Yılmaz, söz konusu iki şirkette çalışanlara yılda bir kez fazla maaş alma gibi toplu olarak yarar sağlayacak bir altyapı oluşturulduğunu söyledi.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yücel Yılmaz olarak hep şunu söylüyorum. Eğer çalışanlarınız size güveniyorsa ve siz onların haklarını koruyorsanız yapamayacağınız yok ama arada güvensizlik, altyapısal bir sorun ve hak mağduriyetlerinin yaşanıldığı bir süreç yaşanıyorsa orada her türlü problem çıkar. Burada maaşların dengelenmesi, yukarıda birleşmesini sağlamak, işlerin eşitlenmesinden sonra piyasa değerine uygun insanların yaşam kalitesini belli standartlarda tutabileceği maaş haklarına ulaşmak gerekiyor. Tabii hepsi bir kerede olmuyor. Bunun için belediyemizin güzel çalışması, bunu yaparken başka hak mağduriyetleri yaratmaması gerekiyor. Sizlerin huzurunuzda aynı konu ile ilgilenen 2 bin 300 çalışanımız daha var. Onlara da buradan söylüyorum; siz merak etmeyin, sizin hakkınızı hukukunuzu korumak Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın görevi."

Toruntay ise "İşçi olarak önce işimize sahip çıkacağız, hizmet ettiğimiz şehrimize sahip çıkacağız, sonra bu huzuru yaşayacağız. İlk kez sendikalı oldunuz ve ilk kez toplu sözleşme imzalıyoruz. Toplu sözleşme, sendikal haklar açısından önemli. Sendika olarak birçok şehirde birçok imzalar attık ama burada huzurluyuz çünkü verilebilecek, konumu ve durumuna göre yapılması gerekenler fazlasıyla yapıldı." dedi .

Konuşmaların ardından toplu sözleşme imzalandı.



Kaynak: AA