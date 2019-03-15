Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde toplu sözleşme sevinci

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde ve BASKİ'de çalışan 732 kadrolu işçinin maaşları ve sosyal haklarını düzenleyen toplu iş sözleşmesi düzenlenen törenle imzalandı. İmzalanan sözleşmeyle birlikte Büyükşehir Belediyesi ve BASKİ çalışanlarına ilk dönem için seyyanen iyileştirme yapılırken, diğer dönemler için yüzde 7'lik artış yapıldı. Buna göre en düşük işçi maaşı 4 bin 11 liradan 4 bin 569 liraya çıktı. Sözleşme sonrası işçilerin maaşlarına net olarak aylık 455 lira zam yapıldı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan:

"İkinci dönem toplu iş sözleşmesini imzaladık"

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve BASKİ'de kadrolu işçilere yönelik toplu iş sözleşmesini Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yusuf Hocaoğlu, Karesi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Yücel Yılmaz, Hizmet-İş ve HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan tarafından imza altına alındı.

İmza töreninde konuşan Hizmet-İş ve HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan yaptığı açıklamada, "Bugün bizim için de Balıkesir için de, çalışanlarımız için de çok özel bir gün. Bugün gerçekten uzun yıllardır Balıkesir hayalini kurmuş, Balıkesir Belediyesinde örgütlenmek, güzel toplu iş sözleşmeleriyle arkadaşlarımıza hizmet etmek arzumuz bu bölgede uzun süre devam etmiştir. Bunun bir platonik aşka dönüşmemesi için mücadele ettik ve çok şükür arkadaşlarımızın da destekleriyle zorlu bir mücadele geçirdik. Ne yazık ki toplu iş sözleşmelerimizi itirazlar nedeniyle zamanında gerçekleştiremedik. Ama bütün bunlara rağmen; gerek birinci dönem yaptığımız toplu iş sözleşmesinde başlangıçta yeterince belki izah edemedik ama geriye dönüp baktığımızda gerçekten geçmişin birikimlerini, sorunlarını da çözdüğü, önümüzü de aydınlatan çok önemli bir toplu iş sözleşmesini imzalamıştık. O toplu iş sözleşmesinin temeli üzerine yeni dönem sözleşmeyi gerçekleştirdik" diye konuştu.

"Temel esaslarımız var"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan yetkili oldukları her yerde toplu iş sözleşmesini imzalarken üç temeli esas aldıklarını belirterek, "Biz toplu iş sözleşmelerimizin imzalanmasında üç tane temeli esas alıyoruz. İyi bir toplu iş sözleşmesi nedir? İşi bir toplu iş sözleşmesi nasıl olur? İmzaladığımız toplu iş sözleşmesinin iyi olmasının ilk şartı imzalarımızı attıktan sonra bütün arkadaşlarımızın iş güvencesinin sağlanmasıdır. İyi bir toplu iş sözleşmesi yüksek imza atıp, sonra da arkadaşlarımızın bir bölümünün iyini ve aşını kaybettiği bir sözleşme iyi bir sözleşme değildir. Demek ki birincisi iyi bir toplu iş sözleşmesinin ilk şartı bizim için imzaladığımız sözleşmenin muhataplarının iş güvencesinin sağlanmasıdır. Ben bu toplu iş sözleşmesiyle bütün arkadaşlarımızın; sendikamız üyesi olan bütün arkadaşlarımızın aynı zamanda iş güvencelerini de sağlamış oluyoruz. İkincisi iyi bir toplu iş sözleşmesinin ne demek olduğunun ikinci göstergesi; imzaladığımız sözleşmenin hükümlerinin gününde ve zamanında ödenmesi ve uygulanmasıdır. Bugüne adar bunu da gördük. Hatta geçen dönem toplu iş sözleşmelerimiz imzalandıktan sonra da bizim beklememize gerek kalmadan bir kısım yeni düzenlemelerin yapıldığını yöneticilerimiz biliyor. Demek ki burada da önemli bir iyi sözleşme unsuru var. İmzalayacağız; imzaladığımız sözleşmenin hakları gününde, zamanında, eksiksiz ödenecek. Bu konuda bir sorunuz yok. Üçüncüsü; iyi bir toplu iş sözleşmesinin hepimizi ilgilendiren en önemli şartlarından birisi işyerinde iş barışının sağlanmasıdır. Bence bu olmazsa ilk ikisi de olmaz. O zaman iş barışını nasıl sağlayacağız? Karşılıklı anlayışla, işçilerimiz işini, alnının terini sonuna kadar akıtacak, helalinden kazanmak için mücadele edecek, işverenimiz de arkadaşlarımızın haklarını alın teri kurumadan ödemeye çalışacak. Bu aslında iki niyetin birleşmesidir. Niyet böyle olunca da akıbette hayır oluyor. O yüzden bu toplu iş sözleşmesinin inşallah işyerlerindeki iş barışının sağlanmasını, dayanışmamızın, kardeşliğimizin, ülkemizin birlik ve beraberliğinin, şehrimizin geleceğinin en önemli teminatı olan sizlerle bu şehri yönetenler arasında iyi bir ilişki, dostça bir ilişki, samimi bir ilişkiyi korumamız gerekiyor, iş barışını da sağlarsak. Demek ki iş barışı, iş güvencesi, haklarımızın zamanında ödenmesidir. Tabi ki ücret zammı da beklentilerimizin, geçmişten bu güne kadar arkadaşlarımızın hayallerini süsleyen noktanın bayağı bir yanına yaklaşmış olması da bu toplu iş sözleşmesinin güzelliğine daha da güzellik katmıştır" diye konuştu.

Yücel Yılmaz:

"Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız"

Karesi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz ise imza töreninin ardından yaptığı konuşmada, gerek belediye gerekse BASKİ'de çalışanlara kimsenin ekmeğiyle oynamayacaklarının sözünü verdi. Yılmaz, "Bazı spekülasyonlar var. Ne kararname ile gelen arkadaşlarım ne sözleşmeli arkadaşlarım ne de memur arkadaşlarım ile ilgili herhangi bir negatif düşüncemiz olamaz. Bu tür spekülasyonlara, konuşmalara itibar etmeyin. Hepiniz yaptığınız iş ile yaptığınız yerde değerlisiniz. Bizim tek derdimiz sizinle birlikte bu şehri daha iyi yönetmek, sizin en verimli şekilde çalışmanızı sağlamak. Bazı arkadaşlarımızın mağduriyetler yaşadığına dair bilgiler geliyor. Çalışma arkadaşlarımızın mağduriyetleri giderme noktasında en kısa süre içerisinde sendikalaşma süreçlerini tamamlayıp maaşlarda iyileştirme yapacağımızın sözünü buradan veriyorum. Ama hepimizin elbirliğiyle Balıkesir için çok çalışmamız lazım" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA