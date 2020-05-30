Balıkesir Büyükşehir yeni sürece hazır

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte sokak cadde ve parkları vatandaşlarının kullanımına hazır hale getirdi. Normalleşme kapsamında sökülen banklar yerlerine yerleştirilerek, park ve bahçelerde sosyal mesafe çemberleriyle hazır hale getirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak Koronavirüs pandemisiyle ilgili ikinci normalleşme sürecini açıklamasının ardından sokakları vatandaşlarına hazırlama çalışmalarını başlattı. Pandemi sürecinin başından bu yana 20 ilçe belediyesiyle koordineli çalışarak etkin mücadele eden Büyükşehir Belediyesi, normalleşme sürecinde de il genelinde tedbirleri elden bırakmayarak gerekli tüm hazırlıkları yapıyor. Vatandaşları sosyal hayattan izole etmeden sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturma gayretiyle sokağa çıkma kısıtlamasında da hummalı bir şekilde çalışan belediye ekipleri; şehir merkezinde Atatürk Parkı, Şehitler Parkı ile Avlu'da, Savaştepe-Havran-İvrindi ilçelerinde Millet Bahçelerinde, Bandırma'da Cumhuriyet Meydanı'nda ve Susurluk'ta Atatürk Parkı'nda bulunan yeşil alanlarda sosyal mesafe için çember çizim çalışması gerçekleştirdi. 3 metre çapında 3 metre aralıklarla çizilen çemberlerle halkın Koronavirüs tedbirlerinin azaltıldığı normalleşme döneminde de sosyal mesafe kurallarını koruması amaçlanıyor. Parkların kapasitesine göre belirlenen çemberler ile yüksek hareketliliğin ve fazla ziyaretçi sayısının önüne geçilmesi hedefleniyor. Bunun yanı sıra pandemi sürecinin başında sosyal mesafe kuralına uyulması amacıyla meydan ve parklardaki bankları kaldıran Büyükşehir Belediyesi, sökülen bankları dezenfekte ederek yeniden yerlerine yerleştirdi.

Kaynak: İHA