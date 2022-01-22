AFAD verilerine göre Balıkesir ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlar da internet arama motorlarında araştırma yapmaya başladılar. Bunun üzerine Balıkesir deprem mi oldu son dakika? 22 Ocak 2022 Cumartesi Balıkesir neden sallandı? Kaç büyüklüğünde, nerede deprem oldu? sorularının cevapları araştırılıyor. İşte detaylar...

BALIKESİR DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA 22 OCAK 2022 CUMARTESİ?

AFAD'ın internet sitesinde yer alan son dakika bilgisine 22 Ocak 2022 Cumartesi göre Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde saat 22.31'de yerin 11.49 km altında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

BALIKESİR NEDEN SALLANDI? KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE, NEREDE DEPREM OLDU?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem 4.8 büyüklüğünde yerin 7.2 km altında kaydedildi. Deprem Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde kaydedildi.

AFAD SON DEPREMLER 22 OCAK 2022 CUMARTESİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 22 Ocak 2022 Cumartesi günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 22 OCAK 2022 CUMARTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.