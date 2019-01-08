Balıkesir Devlet Hastanesi Doğum Servisi yenilendi

Balıkesir Devlet Hastanesi'nde Şehir Hastanesi'nin açılmasıyla bir süreliğine kapatılarak 2017 yılında tekrar hizmete giren Kadın ve Doğum Servisinin kapasitesi artırıldı. Daha önceden kısıtlı imkanlarla hizmet sunan Kadın ve Doğum Servisi'nde hastane yönetiminin çabalarıyla 35 yataklı yeniden dizayn edilen serviste iki kadın doğum uzmanı yer alıyor.

Balıkesir Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. İlyas Yıldıran bünyelerindeki Kadın Doğum Servisini daha iyi hale getirerek anne adaylarının hizmetine sunduklarını söyledi. Yıldıran Kadın ve Doğum Servisinde iki uzman hekimin görev yaptığını belirterek, daha kısıtlı yatak sayısını 35'e çıkardıklarını, amaçlarının kadın doğum uzmanı sayısını artırarak mesai dışı doğumu da hastanede kabul etmek istediklerini bildirdi. Hastane Başhekimi İlyas Yıldıran yaptığı açıklamada, "Kadın Doğum Servisimiz 2017 yılında hizmet vermeye başladı. Talep arttığı için, ihtiyacı karşılayamıyorduk. Bu yılın sonlarına doğru servisimizi 35 yataklı olarak yeniden dizayn ettik. Şu anda iki tane kadın doğum uzmanımız mevcut. Bizim amacımız ilk planda kadın doğum uzmanı sayımızı dörde çıkartıp rutin olan mesai dışı doğumları da hastanemizde kabul etmek, vatandaşlarımıza hizmet vermek istiyoruz. Servisimizde iki SDR odamız mevcut ve 35 yataklı olarak da kadın doğum servisimiz modern tedavi yöntemleriyle hizmet vermeye devam ediyor" diye konuştu.

Balıkesir Devlet Hastanesi bünyesindeki Kadın ve Çocuk Servisi'nde doğumlarını bekleyen aileler de verilen hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek başta Hastane Başhekimi Uzm. Dr. İlyas Yıldıran olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Kaynak: İHA