Balıkesir DSİ spor evinde kazandı 3-0

Türkiye Kadınlar 1.Ligi'nde mücadele eden Balikesir DSİ Spor, 20. hafta mücadelesinde İzmir ekibi Özateş Spor Kulübünü 3-0 mağlup etti.

Kurtdereli Spor Salonu'nda oynanan müsabakada rakibini 3-0 ile geçen Balıkesir DSİ Spor haftayı galibiyetle tamamlamanın mutluluğunu yaşadı. Ligde 9. galibiyetini elde eden Balıkesir DSİ Spor haftayı 8. sırada tamamladı. İlk seti 29-27, 2.seti 25-16 kazanan Balıkesir DSİ Spor 3. seti ise 25-11 kazanarak maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrılmayı bildi.

Kaynak: İHA