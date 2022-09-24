Balıkesir Edremit'te acı olay! Bıçakla kavgada baba ve oğlu hayatını kaybetti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde aynı binada oturan iki aile arasında tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda baba M.Z. Bilier ve 17 yaşındaki oğlu D.B. Bilier hayatını kaybetti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Balıkesir Edremit'te acı olay! Bıçakla kavgada baba ve oğlu hayatını kaybetti

Alınan bilgilere göre olay Cennetayağı Mahallesi 723'üncü Sokak üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Birinci katta yaşayan E.O. (45), ikinci dairede oturan M.Z. Bilier (57) ve oğlu D.B. Bilier (17) ile bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşadı. Tartışma kısa sürede büyüyünce bıçaklı kavgaya dönüşünce iki taraf da birbirlerine saldırdı.

aa-20220923-28977009-28977006-balikesirde-komsular-arasinda-cikan-kavgada-bicaklanan-baba-ile-oglu-oldu.jpgBalıkesir Edremit'te acı olay! Bıçakla kavgada baba ve oğlu hayatını kaybetti

Durumu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

BABA VE OĞLU KURTARILAMADI

Durumları ağır olan baba ile oğlu tedavi için kaldırıldıkları hastanede, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayda yaralanan E.O.'nun da hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayda hayatını kaybeden baba ile oğulun cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Balıkesir Edremit'te acı olay! Bıçakla kavgada baba ve oğlu hayatını kaybetti

İKİ ADET BIÇAK BULUNDU

Polis ekipleri ise olay yerinde yaptıkları incelemede kavgada kullanıldığı değerlendirilen iki adet bıçak ele geçirdi.

Balıkesir Edremit'te acı olay! Bıçakla kavgada baba ve oğlu hayatını kaybetti

KAYNAK: AA

0
0
0
2
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Aydın'da yavru köpeğe akılalmaz işkence! Bıçakla çenesinden yaralayıp...
Aydın'da yavru köpeğe akılalmaz işkence! Bıçakla çenesinden yaralayıp...
İstanbul'daki çıplak vatandaşların sonu gelmiyor! İpinden kopmuşcasına araçların arasından koştu!
İstanbul'daki çıplak vatandaşların sonu gelmiyor! İpinden kopmuşcasına araçların arasından koştu!
Selin vurduğu Kahramanmaraş'ta iç sızlatan görüntüler! 350 bin balık telef oldu!
Selin vurduğu Kahramanmaraş'ta iç sızlatan görüntüler! 350 bin balık telef oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "Onun derdi niye bizi gersin ki. Biz işimize bakıyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "Onun derdi niye bizi gersin ki. Biz işimize bakıyoruz"
Son Haberler
Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor 2022? Pastırma yazı nedir, ne zaman olur?
Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor 2022? Pastırma yazı nedir, ne zaman olur?
Son dakika | Giresun Espiye'de katliam! Boşanma aşamasındaki koca dehşet saçtı: 3 kişiyi öldürdü, intihar girişiminde bulundu
Son dakika | Giresun Espiye'de katliam! Boşanma aşamasındaki koca dehşet saçtı: 3 kişiyi öldürdü, intihar girişiminde bulundu
Çok Okunanlar
Şanlıurfa Siverek'te acı olay! Üzerine kaya düşen 12 yaşındaki Mehmet Sinan Yaygın hayatını kaybetti
Şanlıurfa Siverek'te acı olay! Üzerine kaya düşen 12 yaşındaki Mehmet Sinan Yaygın hayatını kaybetti
İSKİ su kesintisi İstanbul 23 Eylül 2022 Cuma | Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak?
İSKİ su kesintisi İstanbul 23 Eylül 2022 Cuma | Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak?
Yorumlananlar