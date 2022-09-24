Balıkesir Edremit'te acı olay! Bıçakla kavgada baba ve oğlu hayatını kaybetti

Alınan bilgilere göre olay Cennetayağı Mahallesi 723'üncü Sokak üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Birinci katta yaşayan E.O. (45), ikinci dairede oturan M.Z. Bilier (57) ve oğlu D.B. Bilier (17) ile bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşadı. Tartışma kısa sürede büyüyünce bıçaklı kavgaya dönüşünce iki taraf da birbirlerine saldırdı.

Durumu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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BABA VE OĞLU KURTARILAMADI

Durumları ağır olan baba ile oğlu tedavi için kaldırıldıkları hastanede, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayda yaralanan E.O.'nun da hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayda hayatını kaybeden baba ile oğulun cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İKİ ADET BIÇAK BULUNDU

Polis ekipleri ise olay yerinde yaptıkları incelemede kavgada kullanıldığı değerlendirilen iki adet bıçak ele geçirdi.