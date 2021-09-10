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Balıkesir Edremit'te skandal görüntüler! Türk kadını çarşaf giydirip zincire vuruldu! Kaymakam jet hızıyla görevden alındı

Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kapsamında Edremit Belediyesin in izniyle gerçekleştirdiği gösteride siyah çarşaflı bir kadının zincire bağlanması tepkileri beraberinde getirdi. Valilik gösteriyle ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan İçişleri Bakanlığı Kutlama Komitesi Başkanı Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal merkeze çekildi.

Balıkesir Edremit'te skandal görüntüler! Türk kadını çarşaf giydirip zincire vuruldu! Kaymakam jet hızıyla görevden alındı

Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtulmasının 99. yıl dönümü kapsamında tören düzenlendi. Yapılan kutlama töreninde Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin (ÇYDD) düzenlediği temsilde skandal bir olay yaşandı. Çarşaflı bir kadının üzerine zincir vurulmasının ardından efelerin zinciri çözdükten sonra örtüyü açmasıyla kadın özgürlüğüne kavuştu. Bu temsili izleyen AK Parti'li Edremit Belediye Meclisi Üyesi Murat Tuna, duruma tepki gösterdi.

Balıkesir Edremit'te skandal görüntüler! Türk kadını çarşaf giydirip zincire vuruldu! Kaymakam jet hızıyla görevden alındı

"TÜRK KADININI ZİNCİRE VURACAK DAHA ANASINDAN DOĞMADI"

Tuna," Türk kadınını zincire vuracak daha anasından doğmadı. Türk kadınını kim zincire vurdu? Neyin hesabını yapıyorsunuz? Onu düzenleyenler kimse, hesabını verecek." dedi.

Balıkesir Edremit'te skandal görüntüler! Türk kadını çarşaf giydirip zincire vuruldu! Kaymakam jet hızıyla görevden alındı

"GENÇ KIZIMIZIN ZİNCİRE VURULMASI BENİ ÇİLEDEN ÇIKARDI"

Temsili sert sözlerle eleştiren Tuna genç bir kıza diz çöktürüldüğünü ardından ise üzerine siyah bir çarşaf atıldığını dile getirerek,"  Yapabilirler, bu mizansen olarak da olabilir. O derneğin kendi bakış açısıdır ama hemen akabinde 4-5 metrelik zincirle o genç kızımızın protokolün önünde, Edremit halkının önünde zincire vurulması ve zincirle bağlamaları beni çileden çıkardı. Benim oradaki protokole, o yapılan harekete tek isyanım şudur: Bizim kadınımızın, bizim genç kızlarımızın zincire vurulduğu hiçbir dönem olmamıştır. Oradaki o protestoyu, tepkiyi koymamı gerektiriyordu. Benim inancım bu doğrultudadır." ifadelerini kullandı. 

Balıkesir Edremit'te skandal görüntüler! Türk kadını çarşaf giydirip zincire vuruldu! Kaymakam jet hızıyla görevden alındı

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI, KAYMAKAM MERKEZE ÇEKİLD

Öte yandan skandal görüntüler hakkında harekete geçen Balıkesir Valiliği söz konusu temsille ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu kutlama programında yer almamasına rağmen programın uygulanması esnasında ortaya konulan, Kurtuluş Töreni'nin anlamıyla bağdaşmayan ve töreni tartışmaya açacak nitelikte bir gösteri icra edildiği görülmüştür.

Milli Kurtuluş Günümüzü tartışmaya açan bu gösteriye sebep olan kutlama komitesi başkan ve üyeleriyle sorumlu belediye görevlileri hakkında soruşturma açılması için İçişleri Bakanlığı'ndan Mülkiye Müfettişi talep edilmiştir.

Ayrıca soruşturmanın selameti açısından Kutlama Komitesi Başkanı Edremit Kaymakamı İçişleri Bakanlığımızca merkeze çekilmiştir.

Söz konusu gösteriyi gerçekleştiren dernek hakkında da İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri ve dernek denetçilerine gerekli soruşturma yapılacaktır."

Balıkesir Edremit'te skandal görüntüler! Türk kadını çarşaf giydirip zincire vuruldu! Kaymakam jet hızıyla görevden alındı

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