Balıkesir etine mezbahalarda korona denetimi

Balıkesir Tarım ve Orman Müdürü Kurtuluş Candan'ın koordinasyonunda devam eden denetimler kapsamında halkın güvenli gıdaya erişimini güvence altına almak için il genelinde mezbahalar denetlendi.

Balıkesir'de korona virüs tedbirleri kapsamında mezbahalar Tarım ve Orman Müdürü Kurtuluş Candan'ın koordinasyonunda aralıksız gerçekleştiriliyor. Yapılan denetimlerde gıda işletmelerinde korona virüsten korunmak için 10 Altın Kural'ın yer aldığı broşürler dağıtılarak, işletmelerin bu broşürleri asmaları ve broşürde yer alan kurallara uymaları istendi. Tarım ve Orman İl Müdürü Kurtuluş Candan'ın bizzat katıldığı mezbaha denetimlerinde korona virüs tedbirleri kapsamda işletmede ki üretim sürecinin her aşamasında hijyen kurallarına azami özen gösterilmesi gerektiği vurgulandı. İl Müdürü Candan; yapmış olduğu mezbaha denetimleri sırasında personel sağlığına dikkat dilmesi, işletme içerisinde ulaşımı kolay olan yerlere dezenfektan koyulması, kullanılmayan ambalaj materyallerinin ve çöplerin düzenli periyotlarla işletmeden uzaklaştırılması, bıçak, tezgah servisi gibi ekipmanların materyali temizliğine dikkat edilmesi, çalışanların ellerini sık sık yıkamasının sağlanması, koruyucu kıyafet kullanılması ve işletmenin sık sık havalandırılması gibi hayati öneme sahip kuralları hatırlattı.

Kaynak: İHA