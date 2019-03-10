BALIKESİR (AA) - Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti'nin (BGC) olağan Genel Kurulunda mevcut başkan Ramazan Demir güven tazeledi.

Kongre, saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) Teşkilat ve Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir'in başkanlığındaki genel kurul divanında Canfeda Eser, Gülçin Savaşaneril Yurdakul, Jale Filizel ile Hakan Atila görev aldı.

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Genel Kurulu'na katılan AK Parti Medya Tanıtım Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, yaptığı konuşmada, ilerleyen dönemde Meclis'te basının karşılaştığı sorunların çözümüne ellerinden gelen desteği vermeye çalışacaklarını ifade etti.

Gazeteciliğin bir kamu görevi olduğunu vurgulayan Canbey, "İnsanları bilgilendiren, insanlara bilgiyi yayan çok önemli bir meslektir. Bu arada da yıllardan beri kendi değerini, kendi onurunu koruyan bir meslektir. Özellikle ana akım medya dediğimiz gazete ve televizyondan sonra günümüzde artık dijital mecraların da bu kulvara girmesiyle birlikte büyük bir değişim yaşanmaktadır." dedi.

Canbey, gazetecilerin meslekte yıpranma paylarıyla ilgili yeni dönemde Meclis'te çalışma yapacaklarını kaydetti.

- Demir güven tazeledi

Genel kurulda Ramazan Demir ile İlkan Toprak'ın listeleri yarıştı. Genel kurul üyelerinin talebi doğrultusunda açık yapılan oylamada 122 üye oy kullandı.

Ramazan Demir'in listesi 113 oy, İlkan Toprak'ın listesi ise 9 oy aldı.



BGC Başkanı Ramazan Demir, seçimin ardından yaptığı konuşmada, genel kurula katılanları ve kendisine güvenlere teşekkür etti.

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti'nin Yönetim Kurulu'nda ise Coşkun Yaman, Ceren Kezban Yıldırım, Didem Kantarlıoplu, Doğan Alparslan, Hasan Hilmi Duyar, Cengiz Güneş, İlhan Küçük, Metin Issızlar, Taşkın Sarıca ve Ümit Babacan yer aldı.

Denetleme Kurulu'na Jale Filizel, Emrah Elmas ile Abdullah Kantarlıoplu seçilirken, Disiplin Kurulu ise Atilla Kaya, Ümit Ulus ve Bekir Terzioğlu'ndan oluştu.

Gazeteciler Federasyonu delegeliklerine ise Sadullah Özcan, Ümit Babacan, Ramazan Demir ile Semih Keleş seçildi.





Kaynak: AA