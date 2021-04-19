Balıkesir Gömeç belediye başkanı kimdir? Mehmet İrem Himam kimdir? kaç yaşında? nereli? soruları şu sıralar internet mecrasında çokça aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

BALIKESİR GÖMEÇ BELEDİYE BAŞKANI KİMDİR? MEHMET İREM HİMAM KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

60 yaşında olan Mehmet İrem Himam, 1961 yılında Gömeç'de dünyaya geldi. İlkokulu Gömeç Yaya Mahallesi İlk Kurşun İlkokulu’nda, liseyi İzmir Bornova Anadolu Lisesi’nde ve yükseköğrenimini de yurt dışında tamamladı. Almanya'da J.L.U Giessen Üniversitesi'nden mezun olarak fizik eğitimi gördü. Üniversite yıllarında Almanya'nın önemli iki dergisinde makaleleri yayınlandı.

İŞ HAYATI

25 yıldır Gömeç'te aktif olarak çiftçilik ile uğraşan Himam, 18 yıl boyunca Türk Hava Kurumu'nun Gömeç Şubesi Başkanlığı’nı yürüttü. 5 yıldan beri Gömeç Zeytinciler Derneği'nin yöneticisi olarak görev yapan Himam, evli ve 2 kız çocuğu babasıdır. Edremit Körfezi Zeytinciler Federasyonu yönetim kurulu üyeliği de yapan Himam, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Balıkesir İli, Gömeç İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.

Bakanlığın açıklamasında belediyeler aracılığıyla kamu görevlisi olmayan kişilere hizmet damgalı pasaport sağlandığı ve bu kişilerin yurt dışına çıkış yapmalarına ilişkin olarak 12 Nisan'da soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

NE OLDU?

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında belediyeler aracılığıyla kamu görevlisi olmayan kişilere hizmet damgalı pasaport sağlandığı ve bu kişilerin yurt dışına çıkış yapmalarına ilişkin olarak 12 Nisan'da soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamanın devamında, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, Balıkesir Gömeç, Adıyaman Gölbaşı, Burdur Yeşilova, Yozgat Yerköy, Şanlıurfa Suruç, Ordu Korgan belediyelerince “dans (folklor) gösterisi”, “kültür turu”, “gençlik programları” adı altında sivil toplum kuruluşları ile işbirliği protokolü düzenlenerek, yurt dışına kişiler gönderildiği tespit edilmiştir. Söz konusu olaylarla ilgili Bakanlığımızca Mülkiye Müfettişi görevlendirilerek, soruşturma başlatılmıştır."