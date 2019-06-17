Balıkesir için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son dakika açıklamasına göre, Balıkesir ve çevresinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı belirtilerek, vatandaşlar sel ve su baskınlarına karşı uyarıldı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı belirtilerek, vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları istendi. Yapılan açıklamada, "Önümüzdeki hafta boyunca bölgemiz genelinde genellikle öğleden sonraları görülecek olan yağışların, özellikle bölgemizin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli ve şiddetli olacağı ve hayatı olumsuz etkilemesi beklenmektedir. Tahmin edilen kuvvetli ve yer yer şiddetli yağışlar sonucu meydana gelebilecek ani sel, su baskınları, yıldırım düşmesi, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Gök gürültülü sağanak yağışlara sebep olan sistemin Cuma gününe kadar etkili olmaya devam ettikten sonra hafta sonu bölgemizde etkisini kaybedeceği bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önümüzdeki hafta boyunca önemli bir değişiklik olmayacağı ve bölgemiz genelinde uzun yıllar ortalamalarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor" açıklaması yapıldı.

Kaynak: İHA