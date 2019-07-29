Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğüne yeni aşı nakil aracı

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından Balıkesir'de sunulan sağlık hizmetlerinin verimliliğini artırmak ve hizmet sunumunu genişletmek üzere aşılama hizmetlerinde kullanılacak yeni özel donanımlı aşı nakil aracı hizmete başladı.

Balıkesir'de aşılama hizmetlerinde kullanılacak yeni özel donanımlı aşı nakil aracı hizmete başladı. İl Sağlık Müdürü Dr.Fevzi Yavuzyılmaz konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Aşılama hizmetlerinde kullanılacak olan özel soğutma sistemli aracımız, soğuk zincir uygulamasına uygun olarak vatandaşlarımızın hizmetinde olacaktır. Yeni aracımız hali hazırda iki adet aşı nakil aracımıza ilave olarak gönderilmiş, hizmete başlamıştır. Şehrimize hayırlı olsun"dedi.

Kaynak: İHA