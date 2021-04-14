Balıkesir Kaymakamı Ramazanın gelmesiyle fırın ve marketleri denetledi

Bu kapsamda Ramazan ayının başlamasıyla özellikle ekmek fırınlarında sosyal mesafe tedbirleri ve denetimler arttırıldı. Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal ve beraberindeki Edremit Belediye Başkan V. Hasan Ülger, gıda kontrol görevlileri, zabıta ve emniyet personeli ile birlikte çeşitli market ve fırınları ziyaret ederek pandemi kuralları ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Kaymakam Ünsal, kurallara uyan tedbirleri uygulayan işletme çalışanlarına ve sahiplerine teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı