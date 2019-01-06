Balıkesir merkezde kar yağışı
Meteorolojinin Balıkesir için vermiş olduğu kar uyarısının ardından sabah saatlerinde kar yağışı başladı.
Meteorolojinin Balıkesir için vermiş olduğu kar uyarısının ardından sabah saatlerinde kar yağışı başladı.
Balıkesir merkez'de vatandaşlar güne sabah yoğun kar yağışı başladı. Balıkesir'de Sarıkamış Şehitleri için düzenlenen anma töreni yürüyüşü yoğun kar yağışı altında tamamlandı. Yoğun kar yağışı vatandaşlarda sevinçle karşılandı. Balıkesir merkez ve mahallerinde yoğun kar yağışı öğle saatlerinde azaldı.
Kaynak: İHA
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