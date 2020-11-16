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  3. Balıkesir merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı kararı

Balıkesir merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı kararı

Balıkesir merkezli yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 21 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Balıkesir merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı kararı

FETÖ/PDY terör örgütüne ilişkin yapılan operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca  yürütülen soruşturma kapsamında, ankesörlü ve kontörlü telefonlardan "ardışık arama" yöntemiyle arandıkları tespit edilen  ve aktif görevde olan 11 asker ile TSK'den ihraç edilmiş 10 kişi olmak üzere 21 şüpheli için operasyon başlatıldı.

OPERASYON SÜRÜYOR

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, zanlıları yakalamak için Balıkesir, İstanbul, Giresun, Ankara, Erzurum, Van, Bingöl, Manisa, Konya, Kırklareli ve Kahramanmaraş'ta çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

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Tayfun Altuntaş
Editör


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