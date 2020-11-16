Balıkesir merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı kararı

FETÖ/PDY terör örgütüne ilişkin yapılan operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ankesörlü ve kontörlü telefonlardan "ardışık arama" yöntemiyle arandıkları tespit edilen ve aktif görevde olan 11 asker ile TSK'den ihraç edilmiş 10 kişi olmak üzere 21 şüpheli için operasyon başlatıldı.

OPERASYON SÜRÜYOR

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, zanlıları yakalamak için Balıkesir, İstanbul, Giresun, Ankara, Erzurum, Van, Bingöl, Manisa, Konya, Kırklareli ve Kahramanmaraş'ta çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

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