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Balıkesir merkezli 23 ilde FETÖ operasyonu! 42 kişiye gözaltı kararı!

Fetullahçı Terör Örgütü'ne karşı yapılan Balıkesir merkezli 23 ilde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonlarda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Balıkesir merkezli 23 ilde FETÖ operasyonu! 42 kişiye gözaltı kararı!

FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Balıkesir merkezli 23 ilde düzenlenen operasyonlarda 42 kişi için gözaltı kararı verildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, ankesörlü ya da kontörlü telefonlarla arandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında beyanlar bulunan 42 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Balıkesir'de merkezli 23 ilde FETÖ operasyonu! 42 kişiye gözaltı kararı!

52 ADRESE OPPERASYON DÜZENLENDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince zanlıların yakalanması için Balıkesir'in yanı sıra Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bursa, Çanakkale, Denizli, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da 52 adrese yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Balıkesir'de merkezli 23 ilde FETÖ operasyonu! 42 kişiye gözaltı kararı!

BİR ÇOĞU HALEN GÖREVDE

Şüphelilerin, birer üsteğmen, teğmen, uzman çavuş ve uzman onbaşı ile 6 astsubay olmak üzere 10'unun halen görevde bulunduğu, 29'unun emekli ya da eski askeri okul öğrencisi olduğu, 3'ünün ise örgüt bünyesinde "mahrem imamlık" yaptığı öğrenildi.

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