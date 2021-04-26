Balıkesir merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon! FETÖ operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı

Balıkesir merkezli 4 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendi. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ üyesi oldukları ve diğer bazı örgüt üyeleriyle irtibatlarının bulunduğu iddia edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR DÜZENLENDİ

Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Balıkesir, İstanbul, Bursa ve Adana'da belirlenen adreslere sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6'sı infaz koruma memuru, biri müezzin, 4'ü meslekten ihraç edilmiş 11 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

KAYNAK: Anadolu Ajansı