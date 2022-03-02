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  3. Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey kimdir? Nereli, kaç yaşında, sağlık durumu nasıl? İşte, Mustafa Canbey'in biyografisi ve son durumu...

Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey kimdir? Nereli, kaç yaşında, sağlık durumu nasıl? İşte, Mustafa Canbey'in biyografisi ve son durumu...

Trafik kazası geçiren Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey hakkında, Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey kimdir? Nereli, kaç yaşında, sağlık durumu nasıl? soruları merak konusu oldu. İşte, Mustafa Canbey'in biyografisi ve son durumu...

Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey kimdir? Nereli, kaç yaşında, sağlık durumu nasıl? İşte, Mustafa Canbey'in biyografisi ve son durumu...

AK Parti 27.dönem Balıkesir milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesir’deki ziyaretlerini sona erdirmesinin ardından, Ankara yolu üzerinde trafik kazası geçirdi. Peki, Canbey, hurdaya dönen araçtan sağ salin çıktı mı? İşte, Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey kimdir? Nereli, kaç yaşında, sağlık durumu nasıl? sorularının yanıtları ve Mustafa Canbey'in biyografisi ve son durumu...

Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey kimdir? Nereli, kaç yaşında, sağlık durumu nasıl? İşte, Mustafa Canbey'in biyografisi ve son durumu...

BALIKESİR MİLLETVEKİLİ MUSTAFA CANBEY KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA, İŞTE, MUSTAFA CANBEY'İN BİYOGRAFİSİ VE SON DURUMU...

Mustafa Canbey, 1 Ocak 1975 yılında Balıkesir’in İvrindi ilçesinde dünyaya geldi. Lise eğitimini Balıkesir İmam Hatip Lisesi’ni tamamlayan Canbey, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünü kazandı. Aynı Üniversitenin Halkla İlişkiler Bölümü’nde Yüksek Lisansını tamamladı. Siyasal İletişim üzerine çalışma ve araştırma yapan Canbey, “Liderlerin Markalaşması Üzerine Bir Analiz” konulu tez çalışmasında bulundu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü’nde halen doktora öğrencisi olarak akademik çalışmalarına devam eden Canbey, evli ve biri erkek, diğeri kız iki çocuk babasıdır.

İletişim Fakültesi mezunu olan Canbey, Türkiye Çocuk Dergisi, Kanal 7,Milli Gazete, Yeni Şafak gazetelerinde Muhabir, İstihbarat Müdürü ve Yazar olarak görev aldı. Bir süre Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un basın Danışmanlığını yapan Canbey, şu anda Basın İlan Kurumu Tekirdağ Şube Müdürü olarak görev yapmaktadır.
Canbey, AK Parti 27.dönem Balıkesir milletvekili adayı olarak gösterilmiştir.

Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey kimdir? Nereli, kaç yaşında, sağlık durumu nasıl? İşte, Mustafa Canbey'in biyografisi ve son durumu...

MUSTAFA CANBEY'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Mustafa Canbey, Balıkesir’deki ziyaretlerini tamamlamasının ardından, Ankara yolu üzerinde trafik kazası geçirdi. Hurdaya dönen araçtan yalnızca maddi zararla çıkan Canbey'in sağlık durumuna ilişkin olumsuzluk olmadığı öğrenildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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